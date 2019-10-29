Bağcılarlı öğrencilerden “Barış Pınarı” mesajı

Bağcılar'daki cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamalarında öğrenciler, yaptıkları etkinliklerde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerine de selam gönderdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamaları kapsamında Bağcılar'da iki gün süren programlar düzenlendi. İlk olarak resmi kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunma töreninden sonra ise kutlamalara Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda devam edildi. Bağcılarlı her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurdu. Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Ümit Koç, ilçe sakinlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Eldivan, “Cumhuriyeti yaşatmak, uygarlık yolunda ilerlemek ve ortak geleceğimiz için gelişen olaylara, oynanan oyunlara, baskılara ve maruz kalınan dayatmalara karşı hoşgörümüzü kaybetmeden birlik ve beraberlik içinde tek yürek kalmak durumunda olduğumuzu unutmamalıyız. Heyecanınızı bu millete, bu ülkeye olan hizmet etme şevk ve ideallerinizi asla yitirmeyiniz. Türkiye Cumhuriyeti devleti idealist gençlerin omuzlarında ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

Suriye'deki Türk Askeri'ne selam gönderdiler

Konuşmaların ardından Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu öğrencileri folklor gösterisi öncesi açtıkları Barış Pınarı yazısıyla büyük alkış aldı. Minikler asker selamı yaparak Suriye'deki Türk askerine selam gönderdi. Vatandaşlar, kutlamalar sırasında gençlerin nefes kesen akrobatik spor gösterilerini, mehter gösterisini ve ay yıldız fonu gösterisini heyecanlı bir şekilde izledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarışmalarında resim, şiir, kompozisyon dallarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca davetlilere müzik dinletisi de sunuldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bağcılar Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde tüm okulların katılımıyla gerçekleşen geçit töreniyle sona erdi.