Bağcılarlı sporcu dünya şampiyonu oldu

Bağcılar Belediyesi sporcuları Emine Arslan ile Gülsüm Özen, İtalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Kick boks Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attılar. Arslan kendi kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Özen de üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türk Milli Takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi sporcuları Emine Arslan ile Gülsüm Özen de yer aldı. Zorlu geçen müsabakaların sonunda Arslan, 52 kiloda finalde karşılaştığı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. +70 kilogramda mücadele eden Özen ise rakiplerini eleyerek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Dünyaya gücümüzü gösterdiler

Önemli bir başarı elde eden milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımız hem bize hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. Tüm dünyaya gücümüzü gösterdikleri için kendilerini yürekten kutluyorum. Belediye olarak her zaman onların yanında olduk bundan sonra da maddi ve manevi olarak onların yanında olacağız” dedi.

Arslan ve Özen de desteklerinden dolayı Başkan Çağırıcı'ya teşekkürlerini iletti. Turnuvada Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da sporcuları yalnız bırakmadı.