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Bağdat Caddesi kısıtlamanın 2'inci gününde boş kaldı

Geçen hafta vatandaşlarla dolup taşan İstanbul’un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının 2’inci gününde boş kaldı.

Geçen hafta vatandaşlarla dolup taşan İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde boş kaldı. Boş kalan Bağdat Caddesi havadan görüntülendi.


Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. İstanbul'da yasağın ikinci gününde normal zamanda hafta sonu kalabalık olan Bağdat Caddesi ve ona bağlanan sokakları boş kaldı. Bağdat Caddesi'nde birkaç vatandaş ve araç görülürken, bazı yerlerde de polis ekipleri araçları durdurarak denetim yaptı. Boş kalan Bağdat Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

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