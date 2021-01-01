İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağdat Caddesi yeni yıla sessiz girdi

İstanbul’un en gözde caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.

İstanbul'un en gözde caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.



Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. Yılbaşı kutlamalarının Anadolu yakasındaki adresi ve en ünlü caddelerden biri olan Bağdat Caddesi, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl sessiz kaldı. Yılbaşına özel ışıklandırmaların yapıldığı Bağdat Caddesi'nde sokaklarda sessizlik hakim olurken, saatler 00.00 gösterdiğinde vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşıladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.