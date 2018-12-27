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Bağdat Caddesi'nde doğalgaz patlaması

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yol bakım onarım çalışması sırasında doğalgaz patlaması yaşandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yol bakım onarım çalışması sırasında doğalgaz patlaması yaşandı. Cadde 2 saatliğine trafiğe kapatıldı.


Olay, gece saatlerinde, Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol bakım onarım çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz kaçağı ve devamında doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kestikten sonra itfaiye ekipleri müdahale etti.


Bağdat Caddesi 2 saat trafiğe kapalı kaldı


Polis ekipleri caddenin giriş kısmını trafiğe kapattı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan Bağdat Caddesi müdahalenin ardından tekrar trafiğe açıldı.

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