Bağdat Caddesi'nde feci kaza: İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kadıköy'ün ünlü caddesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aynı otomobilde bulunan 3 kadın yolcu yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 DRY 110 plakalı Auidi marka otomobil, Ethem Efendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve Bağdat Caddesi'ne dönmeye çalışan 34 CVH 13 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı.

Yaşanan olay sonucu iki otomobilin sürücüsü de kazayı yara almadan atlatırken, 34 CVH 13 plakalı Hyundai marka otomobilde bulunan G. Ö., D. N., ve M. T. otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 34 CVH 13 plakalı Hyundai marka otomobilde sıkışan G. Ö., D. N., ve M. T. 'yi sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan polisin kaza hakkında bilgi aldığı her iki otomobil sürücüsü de, birbirlerini kırmızı ışıkta geçmekle suçladı. Kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Olay yeri belediye ekiplerince temizlenirken, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.