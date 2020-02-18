İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağdat Caddesi'nde otomobilin takla attığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe Bağdat Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

Maltepe Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kaza anlarına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin takla atıp aydınlatma direğine vurduğu görüntüler kazanın boyutunu gözle önüne serdi.


Kaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde Kerem Ali Ateş ve sürücü Burak Önder'in bulunduğu 34 HE 7928 plakalı otomobil, Bağdat Caddesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetmesiyle birlikte yolda zikzaklar çizmeye başlayan beyaz otomobil önce kaldırımlara çarptı daha sonra takla atıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza anlarına ait ortaya çıkan yeni görüntüler kazada faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde kaldırıma çarpan otomobil kontrolden çıkıp takla atıyor ve yolda savrulup aydınlatma direğine çarparak durabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.