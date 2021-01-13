İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağdat Caddesi'nde şiddetli sağanak ve rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde sabahın erken saatlerinde aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle bir ağaç yolun ortasına devrildi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle bir ağaç yolun ortasına devrildi. Şans eseri herhangi bir otomobilin üzerine düşmeyen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.



Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Kadıköy'ün yoğun caddelerinden olan Bağdat Caddesi'nde büyük bir ağaç yolun ortasına devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.