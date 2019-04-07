Bağdat Caddesi'nde vurulan şahsın cesedi kaldırıldı

Şahsın olay yerine gelirken kullandığı araç da çekici tarafından kaldırıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla adli tıp morguna kaldırıldı. Şahsın olay yerine gelirken kullandığı otomobil de çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bağdat Caddesi'nde hayat normale döndü.