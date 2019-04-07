İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bağdat Caddesi'nde vurulan şahsın cesedi kaldırıldı

Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cesedi, polis tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Şahsın olay yerine gelirken kullandığı araç da çekici tarafından kaldırıldı.


Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla adli tıp morguna kaldırıldı. Şahsın olay yerine gelirken kullandığı otomobil de çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.


Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bağdat Caddesi'nde hayat normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.