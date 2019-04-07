Bağdat Caddesi'ndeki cinayette dikkat çeken bağlantı

Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın, cinayete azmettirme suçundan yargılanan Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan olduğu ortaya atıldı. Bağdat Caddesi'nde yaşanan cinayetin İranlı Uyuşturucu Baronu Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Öte yandan polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kadıköy'deki Bağdat Caddesi üzerindeki bir mekanda ailesiyle yemek yedikten sonra aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden şahsın, cinayete azmettirme suçundan yargılanan Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan olduğu iddia edildi. Daha önce haberlere yansıdığı üzere İranlı Uyuşturucu Baronu Naci Şerif Zindaşti'nin kızı ve kızının şoförü İstanbul'da çapraz ateşe tutularak öldürülmüş, firari Zindaşti ise bu olaydan Orhan Ünğan'ı sorumlu tutmuştu. Bağdat Caddesi üzerinde güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan'ın hedef alınarak hayatını kaybetmesi üzerine, cinayetin İranlı Zindaşti ile bağlantılı olabileceği iddia edildi.

Öte yandan, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Son olarak hayatını kaybeden şahsın yakınları olduklarını belirten 3 kişi, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların gözaltına alınma görüntüleri kameralara yansıdı.