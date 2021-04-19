“Bağırsakta gaz şişkinlik ve gizli alerjiye dikkat”

İsmail Maraş, “Son zamanlarda artan stres ve kaygının en çok etkilediği sistemlerden biri de sindirim sistemidir. Yaşanan birçok olumsuzluğa ilaveten eğer kişide gizli alerjik bir bünye varsa gaz şişkinlik gibi rahatsızlıklar da kaçınılmaz oluyor” dedi.

Pandemi öncesinde iş ortamı, lavabo ve tuvaletlerin durumu; meyve sebzeye uzak durmak, yağından salçasına kadar yemeklerde kullanılan malzeme, yaşam tarzı, giyilen kıyafetler, yaşanılan mekanların vb. hepsi vücudu olumlu olumsuz etkilemekteydi. Şimdi pandemi sürecinde ister istemez meydana gelen kısıtlamalar stres ve kaygıyı da zirveye çıkartır oldu.

Dr. İsmail Maraş, bünyeyi etkileyen böyle binlerce etken olduğuna dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

''Bu etkenlerden bize zevk vermeyenler, istemeden kabullenmek zorunda bulunduklarımız vücudun birçok sistemini de olumsuz etkiliyor. Sindirim sistemi de bunların başında gelmektedir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmayışı zamanla bağırsaklarda kabızlık, gaz, şişkinlik gibi rahatsızlıklara yol açar.

Bağırsaklardaki bu düzensizlik aynı zamanda vücudun tüm organlarını da etkiler. Karaciğer enzimlerinin salgılanmasını, pankreası, midenin ince bağırsağın kan oksijen alış verişini, beyne oksijen gidişini, tansiyonu vb. hep olumsuz etkiler.

Alışkanlıkların vücuda olumsuz etkisi

İnsanlar bu alışkanlıklara geceden gündüze geçer gibi hemen başlamaz elbet. Çocukluktan itibaren yavaş yavaş bir hayat tarzı oluşur. Örneğin annenin çocuğuna tembihi vardır: “Aman kirli tuvalete gitme!” Anne haklıdır. Çocuk da idrarına eve saklar. Veya şartlar gereği bazı çalışanlar hiç sulu yemek yiyemez. Kimisi sürekli masa başı iş yapmak zorundadır. Örneğin borsa takip eden bir broker tuvaleti geldiği halde tutar. Ve artık bu hal onun yaşam tarzı olur.

Ama bir zaman sonra bu hal, kabızlığa, gaz ve şişkinliğe sebep olur. Doktora gidildiğinde ise yapılan tahlil tetkik röntgen vs. sonucunda bile önemli bir şey bulunmaz. Oysa bu hal kişinin iş verimini düşürür, zamanla çarpıntı, halsizlik, kulakta çınlama, boyunda rahatsızlık, gerilim, yüksek tansiyon gibi durumlara sebep olur. Bu kişilerin yapması gereken tek şey, bu konuda destek alarak yaşam tarzlarını kendi sağlığına göre yeniden ayarlamaya çalışmaktır. Bir de yemesine içmesine, yaşam tarzına özen gösterdiği dikkat ettiği halde vücutta gaz şişkinlik gibi şikâyetler oluşan kimseler vardır. Bu kişilerde genelde korkulacak endişe edilecek, ciddi bir hastalık belirtisi sayılacak bir durum yoktur.

Organik bir hastalık düşünülebilir

Organik bir hastalık düşünülebilir. Örneğin mide ülseri, kalın bağırsaktaki bir kolit, karaciğerdeki yağlanma, enfeksiyona bağlı rahatsızlık, pankreasın yeterli salgıyı salgılamaması, ilaç alımına bağlı olarak bu organların çalışmalarındaki düzensizlik gaz ve şişkinliğe sebep olacak etkenler arasında sayılabilir.

Böylesi durumlarda, kişinin normal yaşam tarzını gözden geçirmesi, ani değişiklikler varsa sebeplerini bulup ona göre tedbirini alması, ilaç kullanmak durumundaysa onu doktoruyla konuşarak sentetik ilaç yerine muadili herhangi bitkisel bir ilaç kullanma ihtimali var mı onu araştırması istenebilir. Bir de kişinin bütün dikkatine rağmen, yaşam tarzındaki düzene ve hoşluğa rağmen bağırsaklarında gaz şişkinlik kabızlık gibi düzensizlikler varsa ve yapılan tahlil tetkik röntgen vs. sonucunda da net bir bulgu elde edilemiyorsa, o şahısta gizli alerjik bir bünye olduğu akla getirilmelidir. Gizli alerji olup olmadığımızı anlamak için bunun yanında birkaç ipucu daha verilebilir.

Gizli alerji olabilir misiniz?

Örneğin yukarıda anlattığımız gibi, “Yıllardır doktora gidiyorum bir şey çıkmıyor ama bende gaz ve şişkinlik oluyor” diyorsanız, “Kış hadi neyse yazın bile ellerim ayaklarım üşüyor, geceleri çorapla yatmak zorunda kalıyorum” diyorsanız, Sıcak ortama girdiğinizde rahatlayıp, soğuğa çıktığınızda aniden vücudunuzda tepki oluşuyorsa sizde gizli alerji olduğundan söz edebiliriz.

Birçok rahatsızlığın temelinde gizli alerji olduğu halde bu durum genelde hep gözden kaçar. Oysa ümmin sisteminin dengelenmesi açısından çok önemlidir.

Bir şahsın boyun bölgesi iyi çalışırsa, gastrointestinal sistem iyi çalışırsa, ümmin sistemi iyi çalışırsa (ki alerji bununla alakalı) o kişinin sağlık durumu genelde iyidir.

Ancak kendini bu konularda iyi hissetmeyen kimselerin tedavisinde tıbbi yöntemlere ilaveten, bitkisel tedavilerin, ayurveda, akupunktur gibi yardımcı tedavilerin de önemli bir yeri olduğunu söylemeliyiz.

Böylece hastanın gizli alerji de dahil, vücudun ümmin sistemini dengelemesine yardımcı olunur. Boyun ve bel bölgesindeki kasların gevşemesi, sinirlerin rahatlaması, kan dolaşımının artması sağlanır. Sindirim sisteminin düzensizlikleri büyük ölçüde sorun olmaktan çıkartılır”.