Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için öneriler

Dr. Özgün İyigün, bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak için kiloya, su tüketimine, vitaminlere, uykuya ve ellerin yıkanmasına dikkat çekti.

Hava değişimleri vücudu strese sokabiliyor. Kısa süreli ve aniden hava değişimleri insan vücudunu olumsuz etkiliyor. Vücudun bu duruma alışması zorlaşınca bağışıklık sistemi de zayıflıyor. Medicana Ataşehir Hastanesi Dr. Özgün İyigün, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve hastalıklardan korunmak için önerilerde bulundu.

Uzm. Dr. Özgün İyigün, bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak şu önerilerde bulundu:

''Masanız rengarenk olsun''

“Her renkte ve her lezzette besini tüketmek sağlıklı bir bedene sahip olmanın ilk şartıdır. Besinlerin nerdeyse tamamı, birden fazla besin öğesi içerir. Ancak hepsini birden içeren bir besin yoktur. Yaşam kalitenizi arttırmak için; süt grubu, et grubu, sebze grubu ve meyve grubu besinlere günlük beslenmenizde dengeli bir şekilde yer verin.

''İdeal kilonuzu koruyun''

Son yıllarda yapılan birçok çalışma obez bireylerin immün sisteminin ideal kilosunda olan bireylere oranla daha zayıf olduğunu göstermiştir. Fazla yağ dokusu immün sistemi olumsuz etkiler. Amaç çok yemek değil, kaliteli ve yeterli beslenmektir. Ayrıca spor yapmak bağışıklık sistemini olumlu anlamda etkiler. Haftada en az 3 kez 30-45 dakikalık yürüyüşler yapmak ve gün içinde aktif olmaya çalışmak gerekir.

''Bol bol su için''

Günde en az 2-2.5 litre su tüketilmesini vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmekle birlikte, kilo kontrolünde de oldukça etkilidir.

''Antioksidan ve vitamin almayı ihmal etmeyin''

A, C, E, D vitaminlerinin, selenyum, çinko ve demirden güçlü antioksidandır. Günde 1-3 gr omega-3 tüketmek, immün sistemi geliştirir ve daha kolay kilo vermeyi sağlar. Omega-3 antienflamatuvar etkiye sahiptir. Bunun yanında, viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonlara karşı konakçı defansını zayıflatarak, hastalıklardan korunmayı sağlar. İmmün sistemin desteklenmesinin yanında özellikle çocuklarda beyin gelişimi ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Somon, uskumru ve ton balığı omega 3 açısından oldukça zengindir. Anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındık ve semizotu omega 3 içeren diğer besinlerdir.

''Prebiyotikler bağışıklığı güçlendirir ''

Günde 2 su bardağı süt veya yoğurt tüketilmelidir. Doğal yoğurt, ev yapımı ayranla probiyotik gücünüzü arttırın. Kışa girerken probiyotik gücünüzü arttırmanız, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz açısından çok ciddi yarar sağlar. Probiyotik gücün kaynağı, bağırsaklardaki faydalı bakteriler. Her zamankinden daha fazla doğal yoğurt, ev yapımı ayran içerek ve probiyotik gücü arttıran besinlere (ev yapımı taze turşular, mayalı yiyecekler, boza) ağırlık vererek, bağırsaklarımızdaki probiyotik bakteri miktarını arttırmakta her durumda fayda vardır ifadelerini kullandı.

''Vitaminleri doğal kaynaklardan almaya çalışın''

Günde 3-5 porsiyon taze mevsim meyvesi ve sebzesi yiyin. Portakal, mandalina, kivi, nar, elma gibi meyveler bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve minerallerden oldukça zengindir. Haftada 2 gün kurubaklagil tüketin. Mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya gibi besinler içerdikleri lif sebebiyle bağırsak florasını koruyarak bağışıklık sistemini destekler.

''Grip aşısını ihmal etmeyin''

Birçok enfeksiyona neden olabilen grip virüsü, özellikle kalp hastalarını, kronik hastalığı olanları, yaşlıları ve çocukları etkiler. Ancak kasalarla portakal yemekle gripten korunamazsınız; mutlaka grip aşısı yaptırmalısınız.

''Uyku düzeninize dikkat edin''

Yeterli uyumuyorsanız bağışıklık sisteminiz hastalıkları uzaklaştırmak için gereken kaynaklara sahip olamayabilir. Bu nedenle her gece yaklaşık 8 saat uyumanız gerekir. Düzenli egzersiz, yatmadan önce kafein ve alkol tüketiminden kaçınmak ve uygun oda ısısında uyumak sizin için dinlendirici olabilir. Alkol ve sigara bağışıklık sisteminizi zayıflatarak daha sık hasta olmanıza neden olabilir.

''Ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin''

Bağışıklık sisteminin hastalıklarla mücadelesinde en kolay yollarından biri düzenli olarak ellerinizi yıkamanızdır. Akan su altında ellerinizi sabunla ve en az 20 saniye boyunca yıkayın. Eğer sabun ve su erişimi yoksa o en az yüzde 60 alkol içeren dezenfektan kullanın.”