Bağışıklık sisteminizi yeşil kahveyle güçlendirin

Bağışıklık sisteminin her zamankinden çok daha güçlü olması gerektiği bir dönemden geçildiğini belirten QNET Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, yeşil kahvenin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu söyleyerek, “Günlük kafein miktarı 1kg için 4 mg olarak hesaplanabilir. Buna göre günlük 200 mg civarında kafein ihtiyacımız var. Kavrulmuş kahvede kafein miktarı yeşil kahveye göre daha yüksektir. Ancak kavrulmadığı için yeşil kahvedeki değerli bir antioksidan olan ‘klorojenik asit' varlığını korumaya devam eder. Böylece yeşil kahve serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücre yenilenmesini hızlandırır, yaşlanmayı geciktirir ve en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur' dedi.

Işın Sayın, yeşil kahvenin, toksinleri vücuttan uzaklaştırarak hem enfeksiyon hastalıklarına karşı hem de kanser riskine karşı bağışıklık sisteminin koruyan antioksidanı yüksek miktarda içerdiğini kaydetti.

“İşlem görmüyor”

Kahve çekirdeğinin doğada yeşil renkte bulunduğunu aktaran Işın Sayın; “Her besinde olduğu gibi kahvenin de gördüğü çeşitli işlemlerle birlikte kimyasında değişimler olur. Kavrulmasıyla renk koyulaşır, tat ve koku değişir. Yeşil kahve, herhangi bir işlem uygulanmadığı için daha sağlıklıdır. Nitekim Qafé Yeşil Kahve' ürününe qnetturkiye.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. QNET; e-ticaret platformu üzerinden sağlık, zindelik, yaşam ve eğitim alanlarında geniş bir yelpazede ürün sunan doğrudan satış şirketidir. QNET ürünleri daha sağlıklı bir hayat, daha kaliteli yaşam stili ve daha fazla gelir kaynağı sağlamak üzere tasarlanmıştır” diye konuştu.