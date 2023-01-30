Bağlama ustası Cengiz Özkan Eyüpsultanda konser verdi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Özkan, Bir Ay Doğar ilk Akşamdan Geceden, Değme Felek, Gitti Canımın Cananı, Efkar gibi sevilen eserlerinin yanı sıra Türk Halk Müziğinin usta isimlerinin de türkülerini seslendirdi.

Eyüpsultan Belediyesi'nin her kesimden müzik severi bir araya getiren konser etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden, bağlama ustası Cengiz Özkan Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde muhteşem konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Özkan, Bir Ay Doğar ilk Akşamdan Geceden, Değme Felek, Gitti Canımın Cananı, Efkar gibi sevilen eserlerinin yanısıra Türk Halk Müziğinin usta isimlerinin de türkülerini seslendirdi. Türk Halk Müziği severlerin unutulmaz bir gece yaşadığı konserde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, başarılı sanatçıya çiçek takdiminde bulunup, müzik ziyafeti için teşekkür etti.