Bahadır Yenişehirlioğlu'yla kültür sohbeti

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla, yazar, hukukçu, sinema ve dizi oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun konuk olduğu söyleşi programı düzenledi.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen programda, Payitaht Abdülhamid dizisi ile tanıdığımız, “Kerime”, “Hünkarım”, “Antikacı” adlı romanları ile toplumun büyük beğenisini kazanan yazar-oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, sevenleriyle buluştu. Söyleşide kültür kavramı ile irfan kavramı üzerinde duran Yenişehirlioğlu şunları söyledi: “Kültür kavramı bizi ifade ediyor mu? Bizi karşılıyor mu? Bizim köklerimizi besliyor mu? Bir insanı olumlu ya da olumsuz hale getirmek, anlamlı ya da anlamsız kılmak için çok kültürlü ya da çok kültürsüz diye tabir ediyoruz. Bazı kavramların üzerinde tekrar durmamız gerektiği konusunda ısrarcıyım. Çünkü kelimelerin gerçek manalarını kavradığımızda ve hayatın içine soktuğumuzda hayatı daha anlamlı hale getireceğiz, şuur olarak daha bilinçli hale geleceğiz.”

“Kültür batının yok etmek amaçlı kullandığı bir kelime”

Yenişehirlioğlu konuşmasının devamında, “Kültür batı kökenli bir kelime. Bana göre, batıya ait bir kelime ve batının kendini ifade etmesinde araç olarak kullandığı bir şey. Kültür kelimesi özüne indiğiniz zaman batının sömürü amaçlı, güdülemek amaçlı, yok etmek amaçlı kullandığı bir kelime. Biz kendimizi tanımlarken, batı kökenli bu kavramı neden kullanıyoruz? Küresel sömürü düzeninin kurucuları, hedef kitledeki ülkelere kendi kültürlerini getirip boca etmiyorlar. Önce hedef kitledeki ülkede yaşayanları kültürsüz olduklarına inandırıyorlar. Batının değerlerini yüceltmekle aydın, modern, çağdaş olunamıyor. Anlamsızlaşıyoruz, köklerimizi kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İrfan kemale açılan bir kapı”

“Bizde kültür kavramının karşılığında irfan kavramı vardı, unutturdular” diyen Yenişehirlioğlu, “İnsanoğlunun gerçek mutluluğu irfan konusundan geçiyor. İrfan büyük bir daire olsa kültür bunun içerisinde küçük bir şube olabilir. Kültür kelimesi asla irfan kavramını tanımlayacak bir kelime değildir. İrfan anlam itibariyle hem bu günümüzü hem yarınımızı kurgulamak için bizi ihya edip motive ederken, kültür sadece dünyalık, kısır, yüzeysel bir anlam ifade ediyor. Kültür ile irfan arasındaki fark bu kadar büyüktür. İrfan kemale açılan bir kapı, irfan amel ile taçlanan bir ilim. İrfan, beşeri beşer yapan vasıfların bütünü, dini ve dünyevi diye asla ikiye ayrılamaz. İrfan kendini tanımakla başlar ve gerçek özgürlüğe ulaştırır” dedi.

Yenişehirlioğlu söyleşisinde, irfan kavramını unutturmak, bizi kendimizden uzaklaştırmak, köklerimizden ayırmak için yapılanları, hem Osmanlı Devleti zamanından örneklerle hem de günümüzden güncel örneklerle anlattı. Program sonunda Başkan Deniz Köken, Yenişehirlioğlu'na yaptığı söyleşi için teşekkür etti. Bahadır Yenişehirlioğlu program sonrasında sevenlerine kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.