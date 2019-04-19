İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bahar Toksoy'dan Wings for Life World Run çağrısı

Bir Türkiye, iki Şampiyonlar Ligi ve bir Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı’nın orta oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti, tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılan Wings for Life World Run’a destek verdi.

Bir Türkiye, iki Şampiyonlar Ligi ve bir Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti, tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılan Wings for Life World Run'a destek verdi.



Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde altıncı kez Türkiye'de koşulacak. İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve ‘Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a bir destek de Türkiye'nin en önemli voleybol oyuncularından biri olan Bahar Toksoy Guidetti'den geldi.



Kariyerinde 1 Türkiye Ligi, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 de FIVB Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan başarılı orta oyuncu herkesi, elde edilen gelirin tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run'a katılmaya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.