“Bahara ve Emeğe Merhaba” sergisi ziyarete açıldı

Hasat Sanat Atölyesi sanatçıları tarafından hazırlanan, “Bahara ve Emeğe Merhaba” sergisi, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyarete açıldı.

21 sanatçının yaklaşık 2 aylık emekleriyle ortaya çıkan Bahara ve Emeğe Merhaba sergisinde; karikatür, resim ve fotoğraf gibi çeşitli sanat dallarından eserler yer alıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen serginin açılışında konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Hasat Sanat Atölyesi'ne bu güzel organizasyonundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak, kültüre ve sanata vermiş olduğumuz destekler, artarak devam edecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in vizyonu doğrultusunda hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sergi ile ilgili konuşan Sanatçı Hüseyin Aslan, “Sergimiz ile insanları gerginliklerden uzaklaştırıp, sanata ve edebiyata yöneltmek istiyoruz. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata ve edebiyata olan duyarlılığını biliyor ve sanatçılara verdiği destekler için de teşekkür ediyoruz” dedi.

Sanatçılar, Vahit Akça, Hüseyin Aslan, Nursel Aksoy, Mustafa Bilgin, Kamber Değirmenci, Cihan Demirci, Hasan Güler, Mahmut Karaman, Muhittin Köroğlu, Engine Koca, Özgün Menevşe, Hasan Seçkin, Gamze Ülger, Ayşe Şeker, Semra Şimşek, Dilek Turan, Müjgan Yıldırım, Özge Yıldırım, Serhan Yılmaz, Ali Yağcı, Vasfiye Yağcı'nın eserlerinin yer aldığı sergiyi meraklıları, 2 Mayıs tarihine kadar Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyaret edebilecek.