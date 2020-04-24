Baharda ceketsiz çıkmayın

Altınyıldız Classics, havaların değişken olduğu bahar mevsiminde yazlık ince montları ve ceketleri önerdi. Yapılan bilgilendirmede; marka, sezonun renklerine uygun lacivert, beyaz, gri, siyah ve haki renk seçenekleriyle ince montların bu sezonda göze çarpacağını kaydetti.

Ayrıca marka, yazlık montların da kimi zaman serin kimi zaman yağmurlu havalar için ideal olduğunun altını çizdi.