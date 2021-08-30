2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Yumenoshima Park'ta yapılan müsabakada İranlı Mohammedreza Zandi ile karşılaşan Bahattin, mücadeleden 139-134 galip ayrılarak bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçı takip etti.