Bahattin Hekimoğlu: “Wings for Life'la umudumuza bir destek de siz verin”

Herkesi, 5 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek bizim bu umudumuz için yani omurilik felcinin nihai tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run'a katılmaya davet ediyorum” dedi.

Bahattin Hekimoğlu, 18 yaşında, üniversitedeki ilk yılını tamamladıktan sonra tatil için İstanbul'a geldi. Eğlenmek için, arkadaşlarıyla Heybeliada'ya gitti. Hava sıcaktı ve Bahattin yüzmeyi çok seviyordu. Ama derinliğini bilmediği suya balıklama atlayınca boyun omurlarından biri kırıldı. Omurilik felci olduğunu kabul etmesi 2 yılını aldı.

Yaşadığı kaza sonrasında 2 yıl boyunca sadece fizik tedavi için evden çıkan Bahattin Hekimoğlu'nu, evlerinde asansör olmadığı için babası 5 kat sırtında taşıyıp aşağı indiriyordu. 2008 yılında artık tekerlekli sandalye ile yaşayacağı gerçeğine ikna olan Bahattin, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği sayesinde akülü tekerlekli sandalye sahibi oldu. Bu sayede kendi deyimiyle özgürleşmeye başlayan Bahattin, 2013 yılında da grafik tasarım ve kişisel eğitim aldıktan sonra kendisi gibi engelli olan kişiler için çalışmaya başladı.

2017 yılında ise hayatı tamamen değişti. “Okçuluk sporu ile tanışmak benim için yeni bir başlangıç oldu. Kısa sürede önce Türkiye sonra da Avrupa şampiyonu olmak ise benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Artık yeni hedeflerim var. Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum” diyen Bahattin gelirinin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılan Wings for Life World Run'ın önemine de vurgu yaptı.

“Bir gün tüm omurilik felçlileri yürümeyi başaracak”

5 Mayıs'ta dünyanın 12 farklı noktasında koşacak on binlerce insanın omurilik felcinin nihai tedavisine fon sağlamak için adımlarını atacaklarını dile getiren Bahattin Hekimoğlu “Yaşadığım kazadan sonra artık rahatlıkla söyleyebiliyorum ki benim için yeni bir hayat başladı. Ama yeniden yürüyebilmek her omurilik felçlisinin içinde bir yerde durur. Herkesi, bizim bu umudumuz için yani omurilik felcinin nihai tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run'a katılmaya davet ediyorum. Tüm dünyanın aynı anda, aynı amaç için koştuğu bu koşunun bir kişinin desteksiz adımlarını atmasını sağlaması umudumuzu biraz daha arttırdı. Kendi umuduna koşan arkadaşlarımın ve koşamayanlar için koşan milyonlarca duyarlı insanın 5 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak Wings for Life World Run'da olmasını istiyorum. Wings for Life sayesinde belki de bir gün tüm omurilik felçlileri yürümeyi başaracak” ifadesini kullandı.