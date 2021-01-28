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Bahattin Şimşek 38 gün sonra Süper Lig'de

Fenerbahçe’nin sahasında Başakşehir’i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada verdiği kararlarla özellikle turuncu-lacivertli camianın tepkisini çeken ve TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir süredir dinlendirilen hakem Bahattin Şimşek, bu hafta Gençlerbirliği-Antalyaspor mücadelesini yönetecek.

Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada verdiği kararlarla özellikle turuncu-lacivertli camianın tepkisini çeken ve TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir süredir dinlendirilen hakem Bahattin Şimşek, bu hafta Gençlerbirliği-Antalyaspor mücadelesini yönetecek. Şimşek, 38 gün sonra tekrar bir Süper Lig müsabakasında düdük çalacak.


Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği mücadelede skordan çok hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar konuşulmuştu. Şimşek, turuncu-lacivertli takımdan Rafael ile İrfan Can'ın yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk'u kırmızı kartla oyun dışına göndermiş ve turuncu-lacivertli camianın tepkisini çekmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise Brezilyalı futbolcu Rafael'in ilk sarı kartı ile 2. sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartı iptal etmişti.


Bu karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (TFF) tarafından uzun süre dinlendirilen Bahattin Şimşek, tam 1 ay sonra geçtiğimiz hafta sahalara dönmüş ve TFF 1. Lig'de Bandırmaspor-Ümraniyspor maçını yönetmişti.


Tecrübeli isim, bu hafta ise tekrar Süper Lig'e atandı ve 31 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği-Antalyaspor müsabakasının hakemi oldu. Bu maç, Bahattin Şimşek'in 38 gün sonra ligde yönettiği ilk karşılaşma olacak.

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