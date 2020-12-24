Bahattin Şimşek, Serdar Tatlı ile parladı

Geçtiğimiz sezon Zekeriya Alp başkanlığındaki TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig'de sadece 5 maça hakem olarak atanan Bahattin Şimşek, Serdar Tatlı başkanlığındaki kurulda ise henüz 14 haftası geride kalan ligde tam 7 müsabakada düdük çaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin, Başakşehir'i sahasında 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar damga vurdu. Turuncu-lacivertlilerden Rafael ve İrfan Can'ın yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk'u da kırmızı kartla oyun dışı bırakan ve özellikle Başakşehir camiasının tepkisini çeken Şimşek, geride kalan sezonun tamamında çıktığı müsabaka sayısını yeni sezonun sadece ilk 14 haftası geride kalmasına rağmen şimdiden geride bıraktı.

2019-2020'de ligde sadece 5 maç

32 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Zekeriya Alp yönetimindeki MHK tarafından Süper Lig'de 5 maça orta hakem olarak atandı. Şimşek, Gençlerbirliği - Rizespor, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor, Antalyaspor - Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe - Göztepe ve Gençlerbirliği - Beşiktaş karşılaşmalarında görev alırken, 17 lig maçında ise Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğuna oturdu.

Serdar Tatlı ile yükselişe geçti

Zekeriya Alp'in başkanlığı bırakmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçen Serdar Tatlı ve yönetimi, 2020-2021 sezonunda genç hakemlere verdiği şanslarla ön plana çıktı. Önemli mücadelelerde şans verilen hakemlerden biri de Bahattin Şimşek oldu. Şimşek, henüz 14 haftası geride kalan Süper Lig'de 7 maç yönetti.

Galatasaray - Gaziantep FK, MKE Ankaragücü - Kayserispor, Trabzonspor - Başakşehir, Antalyaspor - Fenerbahçe, Alanyaspor - Konyaspor, Beşiktaş - Kasımpaşa ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakalarında düdük çaldı.

Bahattin Şimşek, söz konusu 7 mücadelenin yanı sıra 6 maçta da VAR'da yer aldı.