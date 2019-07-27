Bahçede alkol tüketme kavgası hastanede bitti

Tuzla'da alkol tüketmek için yol kenarındaki bahçeye giren iki işi ile arsa sahipleri arasında kavga çıktı. Kavgada alkol tüketmek için bahçeye gelen iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde, iddiaya göre, iki kişi alkol tüketmek için yol kenarında bulunan seralık alandaki bir bahçeye girdi. Durumu fark eden arsa sahipleri şahısların oradan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Bahçede alkol tüketmek isteyen iki kişi, meydana gelen kavgada yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı zamanda yaralıların aileleri de olay yerine geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.