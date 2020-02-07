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Bahçelerde kış bakımı önerisi

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alanlarda yaptığı çalışmalarla yeşil alanların dört mevsim canlı kalmasını ve yeşilin her tonunun doyasıya yaşanmasını sağlıyor.


Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile kış ayında bahçelerdeki bakımın nasıl olması gerektiğine dikkat çekti. Ekipler, bahçelerde çiçek ve sebze alanlarından çıkan yabani otların, yağışın olmadığı uygun hava şartlarında temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, çim alanlarının da esnek çim tırmığıyla biriken kuru yapraklardan arındırılması gerektiğini belirtti. Ekipler, aksi takdirde dökülen ve zamanla çürüyen yaprakların, bu alanlarda mantar hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olacağının uyarısını yaptı.


Çim alanlarda yabani otlar temizlenmesi ve yosun önleyici gübre uygulamasının yapılması gerektiğini belirten ekipler şu önerilerde bulundu:


"Eğer bahçenizde ağaçlarınız varsa onlar için de bakım gerekiyor. Şubat ayı sonuna doğru budama işlemi tomurcuklanmadan önce bitirilmelidir. Ağaçlar gibi bahçenizdeki güller için de budama zamanını kaçırmayın. Budadığınız güllere ay ortasından itibaren gübre vermeyi ihmal etmeyin. Soğuk ve don tehlikesi yoksa meyve ağaçlarınızı da bu ayda dikebilirsiniz."


Başakşehir Belediyesi ekipleri, bu bilgiler çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarla ilçedeki yeşil alanların dört mevsim canlı kalmasını ve yeşilin her tonunun doyasıya yaşanmasını sağlıyor.

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