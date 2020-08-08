Bahçelievler basın ekspres yolunda trafik kazası:2 yaralı

Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03:00 sıraların Basın Ekspres yolu Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde hızlı şekilde seyir halinde olan 34 MP 3744 plakalı Hamdi Jawarish yönetimindeki otomobil, arıza yaptığı için sağ şeritte duran Hüseyin Dağ yönetimindeki 34 LOJ 96 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası yaralan iki sürücü olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, arıza yapan otomobildeki Pusar isim köpek de yakınları tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza nedeniyle ağır hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.