Bahçelievler Belediyesi Hatay'da 30 bin kişilik seyyar mutfak ve aşevi kuracak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini, iş makinalarını, ambulans, tıbbi ve teknik personeller ile 58 tır dolusu yardım malzemesini hızlıca bölgeye gönderen Bahçelievler Belediyesi, Hatay İskenderun'da seyyar mutfak ve aşevi kuracak.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seferberlik başlatan Bahçelievler Belediyesi, deprem bölgesine olan desteğini her geçen gün artırıyor. Asrın felaketinin yaşandığı gecenin sabahında tam donanımlı araçlarıyla birlikte eğitimli arama kurtarma personelini süratle Hatay'a sevk eden Bahçelievler Belediyesi, bölgeye ayrıca ambulans, mobil büfe, ağır iş makineleri, kamyonlar, mobil tuvalet ve 58 tır dolusu yardım malzemesi ile teknik personel gönderdi.

Konteyner kent, 14 milyon lira bağış, 30 bin kişilik aşevi

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, deprem haberinin alındığı ilk andan itibaren Bahçelievler Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Depremin olduğu gün sabaha karşı hemen arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini, ardından ihtiyaca göre iş makinesi, ambulans, gerekli araç ekipmanı ile gıda ve barınma malzemelerinden oluşan 58 tır dolusu yardımı deprem bölgesine gönderdiklerini ifade eden Başkan Bahadır, "Depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak için belediyede çalışan 2 bin 737 personelimizin her biri adına 5 bin lira, kendimizin 3 aylık maaşımızı yani yaklaşık 14 milyon TL tutarında bağışımızı AFAD'a yapacağız. Bununla birlikte Hatay'da konteyner kent kuracağız. Konteynerlerimizin ilk bölümü bugün itibarıyla bölgeye ulaştı. Bugün de bin metrekarelik mobil çadırımızı ve 30 bin kişilik yemek pişirme kapasitesi olan mutfak araç ve gereçlerimizi tıra yükleyerek deprem bölgesine gönderiyoruz. Oradaki en önemli ihtiyaç çadır ve yemek, gıda var ama hazırlamak zor. Seyyar mutfağımızda her gün 30 bin kardeşimiz için yemek pişireceğiz. Sıcak yemeklerimizi aşevimizde aynı anda bin 500 vatandaşımıza ikram edeceğiz. Hatay Antakya'da yaraları sarmaya devam edeceğiz" dedi.