Bahçelievler Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde kurulan 120 çadırlık kurban pazarına küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere yaklaşık 6 bin kurbanlık getirildi.

Kurbanlıklar satılmaya devam ediyor.

Satıcılar tarafından çeşitli illerden getirilen kurbanlıklara vatandaşlar ilk günden ilgi göstermeye başladı. Pazarlıkların ardından kurbanlıklarını satın alan vatandaşlara kesimhaneden sıra numaraları dağıtılıyor. Pazarlara getirilen kurbanlıklar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından da denetleniyor.

Vatandaşların Kurban Bayramını sağlık ve huzur ortamı içerisinde geçirebilmesi için her yıl çok ganiş,kontrollu ve titiz bir çalışma yürüten Bahçelievler Belediyesi, Çobançeşme'de oluşturulan kurban satış ve iki ayrı kesim noktasında sorun yaşanmaması içim azami çaba harcayacak. Vatandaşlar kurbanlarını Belediye tarafından hazırlanan kesim noktalarında deneyimli kasaplara kestirebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; “Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzeri ve Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde kurduğumuz kurban satış ve kesim noktalarında belediyenin zabıta, temizlik, ruhsat ve fen işlerine bağlı ekipleri 24 saat esasına göre çalışarak alanın fiziki şartları ile ilgili çalışma yürütürken veterinerlik bürosu çalışanları da alana gelecek kurbanlıkları taşıyan kamyonların resmi evraklarını kontrol ederek alana girişine izin verecek” dedi.

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Tibet Bayhan da, kurbanlıkların beslendikleri illerden kente gelmeden önce kan tahlillerinin yapıldığını söyledi.

Gerekli sağlık raporu, pasaportları ve yol izinleriyle beraber getirilen hayvanların kurban pazarı girişlerinde kontrol edildiğini kaydeden Bayhan, hayvanların beslenmesi ve araçlardan indirilip yerleştirilmesi konusunda gerekli desteği verdiklerini anlattı. Bayhan, kurbanlıkların kesildiği yerlerde asgari teknik ve hijyen şartlarının sağlanmasına ve ehil kasaplar tarafından usulüne uygun kesilmesine çalıştıklarını ifade etti. Vatandaşların kesim için Kurban Bayramı'nın birinci gününe yığılmamaları gerektiğine dikkati çeken Bayhan, sağlıklı şekilde kesim yapılabilmesi için vatandaşların bayramın diğer günlerine de randevu alabileceğini dile getirdi.

Bayhan, kurbanlık alacak vatandaşların bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kurbanlıkların kulak küpesinin olup olmadığına, hayvanın genel durumuna ve sağlık durumuna bakılması gerekiyor. Vatandaşlar, hayvanın kurban olabilecek yaşta olup olmadığı, kesilebilecek kadar randımanlı olup olmadığı, üzerinde herhangi bir hastalık belirtisinin olup olmadığına dikkat etmeliler. Bir kurbanlığın tüylerinin parlak, dış görünüşlerinin canlı, dört ayak üzerinde durabilen, vücut üzerinde herhangi bir yara, bere bulunmayan, büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını, küçükbaş hayvanlarda da 1 yaşını geçmiş olmalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Hayvanların kulak, boynuz ve kuyruk gibi bölümlerinin sağlam olması önemli." diye konuştu.

Belediye Kurban Satış ve Kesim Yerleri adresi ise şöyle:

Satış ve kesim yeri: Çobançeşme. Mah. Sanayi Caddesi üzeri (Spotçular Çarşısı karşısı)

Kesim yeri: Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. No:1 (Patates Soğan Sebze Hali arkası)