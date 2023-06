Bahçelievler Belediyesi kurban kesim alanı hazır

Konuyla ilgili konuşan Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan “Bahçelievler Belediyesi olarak teknik ve hijyenik şartların sağlandığı, suyun olduğu, zeminin temizlenebilir olması ve uzman kasaplarla kesilmesine kadar her türlü hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'na saatler kala kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi, Kurban Satış ve Kesim Alanındaki hazırlık çalışmalarını tamamladı. 150 uzman kasabın küçük ve büyükbaş kesim alanında görev yapacağı öğrenilirken, günlük 350 hayvan kapasitesi olan kesim alanında 12 dakikada bir büyükbaş hayvan kesilebilecek.

Burada kesilen kurbanlar el değmeden mekanik raylı sistemden geçirilerek tek tek işlemleri yapılacak. Kesimi yapılan kurbanın ardından derisi soyulacak. Kancalara takılan kurban daha sonra işkembesinden ayıklanarak testere ile sekiz parçaya bölünecek. Kurbanlara ait atıklar ise başka bir alana götürülüp gömüldükten sonra üzerine kireç dökülüp kapatılacak.

Öte yandan izin yerlerinin dışında kesim yapanlara ise cezai işlem uygulanacak.

Kurban kesimi konusunda bilgilendirme yapan Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan “Kurban Bayramı'na bir gün kaldı. Yarın kurbanlarımızı keseceğiz. Vatandaşlarımız kurbanlarını il ve ilçe komisyonlarının izin verdiği yerlerde kessinler. Parklarda, sokaklarda ve açık alanlarda gelişi güzel kurban kesmesinler. Çevre temizlik ve sağlık şartlarına dikkat etsinler. Bahçelievler Belediyesi olarak teknik ve hijyenik şartların sağlandığı, suyun olduğu, zeminin temizlenebilir olması ve uzman kasaplarla kesilmesine kadar her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlar kurbanlarını işinin ehline kestirmeli ve kurbanın sağlıklı olmasına dikkat etmelidir. Kurbanlık hayvanın dinlenmiş olması ve mümkünse aç bırakılmış olması gerekiyor. Derisini yüzerken dikkat etmemiz gerekiyor. Deriye vereceğimiz her zarar milli ekonomiye zarar anlamına geliyor. Etler sekiz yüz on iki saat dinlendikten sonra işleme alınmalı. Yaz aylarında olduğumuz için etleri taşırken soğuk şekilde taşımalıyız. Aksi takdirde et mikro organizmanın çok hızlı üreyebileceği bir besin alanı olduğu için etimizin kalitesi düşer. Hatta gıda olmaktan çıkar. Bu anlamda vatandaşlarımız soğuk zincirine mutlaka dikkat etmeli” dedi.