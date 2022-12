Bahçelievler Belediyesi sokak tacizine karşı harekete geçti

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile hazırlanan ‘Sokak Tacizine Karşı Dur De' Stand Up eğitimi Dr. Sevgi Kesim Güven tarafından verildi.

Kadınların onur, güvenlik ve öz saygı duygularına zarar veren sokak tacizlerine karşı yapılması gerekenlerin anlatıldığı programın açılışını Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.Hakan Bahadır yaptı. Bahçelievler Kültür Merkezi'nde 170 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde kadınlar, STK temsilcileri, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve gençler yer aldı. Sokak tacizinin kabul edilemez bir davranış olduğunu göstermek ve farkındalık kültürü oluşturmak amacıyla yapılan bu çalışmada şu ana kadar 1 Milyon 201 bin 721 kişi eğitimden faydalandı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Kadın onur ve saygınlığına zarar veren tacize karşı çıkmak ve hepimizi etkileyen bu sorunla mücadeleye yardım etmek bizim için çok önemli” dedi.

Programda cinsel, fiziksel, duygusal taciz karşısında neler yapabileceği anlatıldı. Right To Be ‘5D' olarak metotlaştırılan programda sokak tacizine şahit olduğunuzda tacize güvenli bir şekilde müdahale etmenize yardımcı olacak pratik bilgiler uzmanlar tarafından veriliyor.

Önce dikkat dağıt

5D metodu 5 maddeyi içeriyor. Birinci olarak ‘Dikkat Dağıtmak' geliyor.

Arkadaşı gibi davranın, saatin kaç olduğunu sorun, dikkatini dağıtın. İkinci başlık ‘Dahil Et'

Yetkili konumda birini (örneğin öğretmen, barmen veya otobüs şoförü) bulun ve müdahale etmesini isteyin. Üçüncü olarak ‘Delillendir' Tacizi izleyin ve tanıklık edin, not edin veya filme alın, görüntüleri mağdura verin ve asla çevrim içi olarak yayınlamayın veya izinsiz kullanmayın. Dördüncü ‘D' başlığı ‘Doğrudan Müdahale Et Sessiz kalmayın ve tacizciye seslenin, ardından dikkatinizi tacize uğrayan kişiye verin. Tacizciler cevap verirse, görmezden gelin; olayı büyütmeyin. Şiddeti önlemek için yalnızca son çare olarak doğrudan müdahalede bulunun. Sizin ve tacize uğrayan kişinin güvenliği önce gelir.

Son olarak ‘Dayanışma Göster' Tacize uğrayan kişiyi olaydan sonra rahatlatın ve maruz kaldığı davranışın yanlış olduğunu onaylayın. Arkadaş olun. StandUp Sokak Tacizine Karşı Dur programı 1 saatlik canlı eğitimler ile veriliyor.