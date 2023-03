Bahçelievler Belediyesi tarafından ‘Deprem Paneli' düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Deprem Panelinde' konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Deprem olan yerlerde uzun süre deprem olmayacak. Garanti verebilirim. Artçılar olabilir. Malatya Elazığ tarafına yeni yükler bindi. Gelecek depremlerin nerede olacağını öngörmek zor değil. Hatay'da 7'den büyük en az 50 sene deprem beklemiyorum" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından "Deprem Paneli" programı düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Afet Yönetimi Uzmanı Elif Demirbaş, Bahçelievler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz, Arama Kurtarma Birliği ekipleri ve Reix isimli arama kurtarma köpeği ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde, İstanbul'un deprem ve tsunami riski, afetlerde ilk 72 saatin önemi ve kentsel dönüşüm konuları konuşuldu.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde bölgeye gittiklerini söyleyerek oradaki çalışmalarını anlattı. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise deprem olan illerde uzun süre deprem beklemediğini sadece artçıların olabileceğini belirterek depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Arama kurtarma ekibimiz 15 gün kaldı”

Deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Arama kurtarma ekibimiz ikinci gün sabah oradaydı. 15 gün kaldılar. Sonra hemen 52. saatte 2 tane vatandaşımızı çıkardılar. 12. günde, 2 tane arkadaşımızı çıkardılar. 15 gün sonra döndüler. 3. gün biz de oradaydık, ekibimizle gittik. Bin metrekarelik bir aşevi çadırı kurduk. Hemen herkese dağıttık. Tuvalet eksiği vardı arkadaşlar. İlk gittiğimizde dört gün kaldık. Orada ‘arkadaşlar dedim ne yapalım nasıl yardımcı oluruz?'. Banyo istediler. 18 günde 1 kere duş almışlar” ifadelerini kullandı.

“Medeni ülkelerdeki gibi biz de düzenli şehir istiyoruz”

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Başkan Bahadır, “Burada bizim istediğimiz, Cumhurbaşkanımızın bakanımızın istediği ada bazlı arkadaşlar. Amerika'daki gibi, Avrupa'daki gibi medeni ülkelerdeki gibi biz de düzenli şehir istiyoruz.10, 20, 50 bina birleşecek ada bazlı onu istiyoruz. Bahçelievler, 60-70 yıl evvel Yenibosna, Kocasinan Belediyesi'nden gelmiş. Kırsaldan kentleşmeye geçmiş ve Bahçelievler'de apartmansal dönüşüm var. Genelde gecekondumuz yok gibi. Gecekondudan dönüşüm var bazı ilçelerimize. O kolay. Beş kata çok kolay. Ama apartmansal dönüşüm yani altı katlı binanın yine altı katlı yeni binaya dönüşmesi gerçekten zor. Ben komşularımı da anlıyorum. Parsel bazlı olmadı ada bazlı olmalı” diye konuştu.

"Depremler önlenemez ama zararlarını azaltabiliriz"

Meydana gelen deprem felaketiyle ilgili konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Depremler önlenemez ama zararlarını azaltabiliriz. Bu gerçekten çok büyük bir depremdi. Bu deprem elbette yıkıcıydı. Biraz eleştiri yapmak gerekiyor. 99 depreminden 24 yıl geçti. Ne dedik ondan sonra bu bir milat artık her şeyi düzelteceğiz. Düzelttik mi, düzeltmedik. En azından bu yıkımların can kayıplarının önemli kesimini kazanabilirdik. Depremi sadece İstanbul'da tehlikeliymiş gibi düşünülüp Anadolu'ya çok bir şey yapılmadı. Yapıldı ama yeterli değildi. Hep birlikte dirsek temasıyla çalışıp bu memleketi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Her sene Hatay'da depremle ilgili konferans veririm. Depremden 1 ay önce de konferans verdim ve 'Hatay depreme hazır mı?' isimliydi. Benim söylediğim hiçbir şeyi yapmadılar. 20 seneden beri İskenderun olsun, Antakya olsun bunu söylerim bakın çok büyük yıkımlar olacak diye. Oraya gittiğimde ne göreceğimi biliyordum. Deprem olan yerlerde uzun süre deprem olmayacak. Garanti verebilirim. Artçılar olabilir. Malatya Elazığ tarafına yeni yükler bindi. Gelecek depremlerin nerede olacağını öngörmek zor değil. Hatay'da 7'den büyük en az 50 sene deprem beklemiyorum" dedi.