Bahçelievler Belediyesi toplu sünnet şöleni düzenledi

Bahçelievler'de toplu sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet ettirilen 885 çocuk ve aileleri, şölende sahne alan Yusuf Güney'in şarkılarıyla eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi, sünnet ettirdiği çocuklar için geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni düzenledi. Sünnet edilen 885 çocuk ve aileleri, Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'ndaki etkinlikler ile gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik alanına gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sünnet olan çocuklarla yakından ilgilenerek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Bahadır, sahneye çıkartılan 10 sünnet çocuğuna hatıra olarak “erkekliğe ilk adım madalyası” taktı ve hediyeler verdi. Etkinliğe katılan bütün sünnet çocuklarına tek tek hediyeleri takdim edildi. Sünnet olan çocuklar, aileleri ile birlikte eğlenceli saatler geçirdi.

Sünnet olan çocuklar Yusuf Güney konseriyle eğlendi

Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği toplu sünnet şöleni, akşam saatlerinde düzenlenen konser ile devam etti. Sünnet edilen çocuklar, şölende sahne alan sanatçı Yusuf Güney'in şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Festival havasında geçen etkinliğe Yusuf Güney hayranları da büyük ilgi gösterdi. Çocuklar için sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı Yusuf Güney, Bahçelievlerlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bahçelievler Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleninde konuşan Başkan Bahadır, “Bugün çok güzel bir gün, çünkü sünnet merasimimizi yapıyoruz. Yaklaşık bin tane çocuğumuz müracaat etti. 885 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bunu da bir günde değil, böldük bir ayda yaptırdık. Sağlıklı ortamda, ameliyathane koşullarında, steril bir ortamda çocuklarımızı sünnet ettirdik. Onlara kıyafetler verdik, şimdi de onlarla birlikte şölen yapacağız. Onları ve ailelerini eğlendireceğiz. Sonrasında da bir konserimiz var. Özellikle ihtiyaç sahibi çocuklarımız için biz bunu yaptık. Sünnet olsa da düğün tarzı bir şey yapamayan ailelerimizi eğlendirmekti amacımız. Tabii ki hediyelerimiz de var, erkekliğe ilk adım madalyalarımız da var. Amacımız Bahçelievler'deki tüm ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek” dedi.

Çocuğunu sünnet ettirenlerden Fazilet Yüksel, “Yedi senedir burada ikamet ediyorum, bir belediye başkanından ne kadar memnun olunursa o kadar memnunuz. İki çocuğum var, bir tanesi sünnet oldu, 5 yaşındaki oğlum” şeklinde konuştu.