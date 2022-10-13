Bahçelievler Belediyesi'nden 65 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Üniversite öğrencilerinin harçlıklarıysa bu yıl 2 bin 400 TL'ye yükseldi.

Bahçelievler Belediyesi “Bizim Esnaf” projesi çerçevesinde 65 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlanarak okul ihtiyaçları karşılandı. Bahçelievler Belediyesi ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine eğitim desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine bin 200 TL kampüs harçlığı veren Bahçelievler Belediyesi bu yıl üniversite harçlığını 2 bin 400 TL'ye yükseltti. Üniversite öğrencilerine kampüs harçlıkları Ekim, Ocak, Mart ve Haziran aylarında 600 TL toplamda 2 bin 400 lira olarak verilecek. Aynı zamanda Bahçelievler Belediyesi'nin hayata geçirdiği ‘Bizim Esnaf' uygulaması çerçevesinde öğrencilere yapılan yardımlar puan sistemi ile SMS üzerinden öğrenci velilerine gönderiliyor. Bahçelievler Belediyesi'ne kırtasiye desteği başvurusunda bulunan veliler Bahçelievler ilçesindeki kırtasiye esnafına giderek 400 lira alışveriş yapabiliyor.

“Hiçbir kriter gözetmeden bu desteği sağladık”

Hiçbir kriter gözetmeden destek sağlandığını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bu eğitim öğretim yılında da geçen yıl olduğu gibi ana okuldan başlayıp üniversite öğrencilerimiz de dâhil olmak üzere ilçemizdeki öğrencilerimize eğitim desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda 6 yaşındaki ana okula gidenlere, ilkokuldaki 4 sınıfa, ortaokuldaki 4 sınıfa, lisedeki 4 sınıfa, Kur'an Kursu'na giden arkadaşlarımıza bir de çıraklık eğitimine gidenlere toplamda 65 bin öğrencimize kırtasiye desteği sağladık. Bunu ‘Bizim Esnaf' modeliyle kırtasiyelerimiz üzerinden gerçekleştirdik. Belediyemize müracaat eden bütün komşularımıza hiçbir kriter gözetmeden bu desteği sağladık. Biz Bahçelievler'de okumayan kimse kalmasın istiyoruz” açıklamalarında bulundu.