Bahçelievler Belediyesi'nden ‘Aşure Günü' etkinliği

Bahçelievler Belediyesi, Muharrem Ayı'nın onuncu günü dolayısıyla ilçe genelinde “Aşure Günü” etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı Muharrem Ayı'nın onuncu günü olan “Aşure Günü” bugün tüm Türkiye'de idrak ediliyor. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi, ilçe genelinde aşure dağımı yaptı.

“Birliğimize ve beraberliğimize vesile olsun”

Vatandaşlara aşure ikramında bulunarak aşure günlerini kutlayan Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bir Muharrem ayına daha eriştik. Muharrem ayı denilince akla aşure gelir. Aşure tabi ki on Muharrem'de geleneksel olarak bir kültürü yaşatma adına yapılır ve dağıtılır. İçerisindeki değişik ürünlerin bir araya gelmesiyle birlik ve beraberliği anlatan bu günde Cenab-ı Allah birliğimize ve beraberliğimize vesile olsun” diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında aşureler, hijyenik vakumlanmış ambalajlarda vatandaşlara dağıtımı yapıldı.