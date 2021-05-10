Bahçelievler Belediyesi'nden eğitime tablet desteği

Bahçelievler Belediyesi'nin internet sitesinden başvuruda bulunan öğrenciler ücretsiz tabletlere kavuşuyor. Belirlenen kriterleri sağlayan ilçe genelindeki öğrencilere tabletleri teslim edilecek. Öncelik sırası; şehit ve gazi yakınlarına, engelli, yetim ve öksüzlere ve 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine verilecek.

Ücretsiz tablet için kriterler arasında; sosyal yardım yönetmeliği şartlarına uymak, ilkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak, Bahçelievler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak, Bahçelievler'de ikamet ediyor olmak ve Bahçelievler'de bir okulda okuyor olmak gerekiyor.

“Öğrencilerimiz tabletsiz kalmayacak”

Uzaktan eğitim almak zorunda olan öğrencilere tablet dağıtımına başladıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Çocuklarımız tabletsiz kalmayacak. Uzaktan eğitim gören öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın diye tablet hediye ediyoruz. İlçemizde tableti olmayan öğrencilerimizin tespitini yaparak dağıtıma başladık. Bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız. Tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum” dedi.