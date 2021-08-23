Bahçelievler Belediyesi'nden “Geleceğe Söz Veriyorum” projesi

Bahçelievler Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, uzman eğitmenler tarafından Bahçelievler Belediyesi Millet Bahçesi'nde haftanın belirli günlerinde; doğa bilincini, çevreye duyarlı olmayı, hayvanları sevmeyi ve korumayı, insanlara yardımcı olmayı öğretmek amacıyla yaklaşık 500 yaz okulu öğrencisine eğitimler veriliyor.

500 Öğrenciye eğitim verildi

Bahçelievler belediyesi Spor Antrenörü Cihan Yavuz, “Bahçelievler belediyesi olarak zaten bizim iki tane mottomuz var; sağlık ve spor. Buna yeşili ve doğayı da ekleyelim dedik ve ‘Geleceğe Söz Ver' adı altında yaklaşık 500 öğrencimize doğada nasıl davranması gerektiğinin eğitimini verdik” dedi.

“Doğada ayak izimizden başka hiçbir şey bırakmıyoruz”

Çocuklara aslında sadece ülkemizi değil, dünyayı nasıl korumaları gerektiğinin eğitimlerini veren Yavuz, “Küçük yaşta eğer biz çocuğumuza çöp atmaması gerektiğini öğretirsek, büyüdüğü zaman gerçekten doğasını koruyan, hayvanını koruyan, insanını koruyan bir genç olacak. Doğada ayak izimizden başka hiçbir şey bırakmayacağımızı öğretiyoruz. Ağaç dikmenin öneminden bahsediyoruz. Eğer çocuklar ağaç dikerse bir ağaçta milyonlarca ağacın yaşadığını ve nefes olduğunu öğretiyoruz. Eğer çocuklar yere cam ve pet şişe atmazsa, doğayı kirletmezse küresel sıcaklığın düşeceğini öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.