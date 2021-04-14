Bahçelievler Belediyesinden Logo Tasarım Yarışması

Birinciye 25 bin lira ödül verilecek yarışmaya başvurular 30 Nisan Cuma gününe kadar alınacak.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, Logo Tasarım Yarışması düzenleneceği açıklandı. Bahçelievler Belediyesinin internet sitesinden yayınlanan ayrıntılara göre; Logo Tasarım Yarışması'nda 1.'ye 25 bin lira, 2.'ye 15 bin lira, 3'ye ise 10 bin lira ödül verileceği açıkladı.

Yarışmanın jürisinde Mimar Dr. Sinan Genim, Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Öğretim üyesi Dr. Dide Akdağ Satır, Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Ana Sanat Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ülkü Gezer, Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Başkanı Öğretim Üyesi Emin Sansarcı ve Anar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Kemal Kaptaner bulunuyor.

Bahçelievler Belediyesinin internet sitesinde ayrıntıları yer alan yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Nisan Cuma günü olarak açıklandı.