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Bahçelievler Belediyesi'nden sel bölgesine yardım

Bahçelievler Belediyesi; Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla toplam 18 personel, 7 aracını selden en fazla etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gönderdi.

Bahçelievler Belediyesi; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla toplam 18 personel, 7 aracını selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderdi.


Birçok ilde yaşanan sel felaketinin hemen ardından, Bahçelievler Belediyesi, AFAD koordinasyonunda çalışmak üzere bölgeye gönderilen 7 kişilik Arama Kurtarma Birliğinin ardından, şimdi de 11 personel ve 1 Mobil Aşevi, 1 Hafriyat Kamyonu, 1 iş makinası ile yardım malzemesi taşıyan araçlardan oluşan yardım konvoyunu selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderdi. Bölgeye hareket eden yardım konvoyunda, yiyecek ve içeceklerden oluşan gıda malzemelerinin yanı sıra bin kişilik çocuk, bay ve bayan giysisi bulunuyor. Yardım ekibinin tamamının AFAD koordinasyonunda çalışacağı bildirildi.

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