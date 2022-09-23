Bahçelievler E-spor Akademi başladı

Bahçelievler Belediyesi'nin gençlerin E-spor etkinliklerine daha etkin katılması amacıyla başlattığı E-spor akademisinde profesyonel eğitimlere geçecek gençlerin belirleneceği Valorant turnuvası başladı. 29 Ağustos'ta E-spor Farkındalık ve Okuryazarlığı Semineri ile başlatılan süreçte profesyonel eğitim aşamasına gelindi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen E-spor etkinliklerine gençler yoğun ilgi gösterdi. Daha etkin katılım olması amacıyla başlatılan E-spor akademisinde, profesyonel eğitimlere geçecek gençlerin belirleneceği Valorant turnuvası başladı. 29 Ağustos'ta E-spor Farkındalık ve Okuryazarlığı Semineri ile başlatılan süreçte profesyonel eğitim aşamasına gelindi. Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Nuri Çakır, Uluslararası E-Spor Koçu ve TESFED Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nova Yılmaz, E-Spor Valorant Koçu Özgür Şentürk'ün destekleriyle düzenlenen turnuvada E-spor akademisi üyesi gençler kıyasıya rekabet etti. 24 Eylül'de başlayacak ve 5 hafta sürecek olan profesyonel eğitimlerde yayıncılık, koçluk ve oyunculuk olmak üzere alanında uzman koçlar ve yayıncılar eşliğinde eğitimler devam edecek.

“E-spor'un ülkemizde hak ettiği konuma gelebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz”

Bahçelievler Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde düzenlenen final turnuvasına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “E-sporun ülkemizde hak ettiği konuma gelebilmesi için Bahçelievler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak E-spor yapacak gençlerimize her türlü imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün burada profesyonel eğitime başlayan tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.