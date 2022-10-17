Bahçelievler Gençlik Tiyatro Akademisi başlıyor

“Sahne ğençlerin” sloganı ile düzenlenen akademide liseli ve üniversiteli gençlere tiyatro alanında kendini tanıtma imkânı sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bahçelievler Belediyesi ve Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği işbirliğinde başlatılan akademide Yazarlık Atölyesi, Yönetmenlik Atölyesi, Drama ve Oyunculuk Atölyesi, Sahne Tekniği Atölyesi ve Dramaturji Atölyesi gibi birçok atölye yer alacak. 1001 Sanat'ın katkılarıyla oluşturulacak atölyelerde gençler tiyatro eğitiminden geçecek. Akademi eğitimleri Bahçelievler Belediyesi'nce tahsis edilen salonlarda gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gençleri sahnelerde görmek istediklerini belirterek, “İzleyiciyi genç sanatçılarla, sanatçı adaylarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Atölyeler sonrasında birçok yapımcı ve tiyatro sahibi katılımı ile gençlerle buluşma sağlayacağız. Akademiye uzman yazar, yönetmen ve usta oyuncular da konuk olacak. Bahçelievler'de kendisini bilimin ve sanatın ilkeleriyle donatmış, kendine güvenen, dünya sahnelerinde ülkemizi gururla temsil edecek gençler yetiştiriyoruz” dedi.