İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bahçelievler Kitap Fuarı başlıyor

Bahçelievler Belediyesi’nin düzenleyeceği Bahçelievler Kitap Fuarı’nda ünlü yazarlar ile kitapseverler bir araya gelecek.

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenleyeceği Bahçelievler Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlar ile kitapseverler bir araya gelecek. 1 milyon kitabın olacağı fuar 19-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kitap fuarında Eser sahipleri okurlarıyla buluşacak. Fuarda 1 milyon kitap, stantlarda yerini alacak. Bahçelievler Belediyesi'nin düzenleyeceği Bahçelievler Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlar ile kitapseverler bir araya gelecek. Öte yandan fuar, 19 Kasım'da başlayıp 27 Kasım'da son bulacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.