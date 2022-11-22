Bahçelievler Kitap Fuarına rekor ziyaretçi

Bahçelievler'de Bu yıl ilki gerçekleştirilen1. Ulusal Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. 19 Kasım'da ziyarete açılan fuar, ilk üç gününde 15 Bin ziyaretçiyi ağırladı. Her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan kitap fuarı 27 Kasım akşamına kadar açık olacak.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Bahçelievler Belediyesi'nin en önemli kültür etkinliklerinden olan 1. Ulusal Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. 19 Kasım'da ziyarete açılan fuar, ilk üç gününde 15 Bin ziyaretçiyi ağırladı. Bahçelievler Kongre Merkezinde 9 gün boyunca sürecek olan Bahçelievler 1. Ulusal Kitap Fuarı kitapseverlerin yoğun ilgisini görüyor. İlk üç gününde binlerce ziyaretçi ağırlayan fuar, 70 yayınevine ev sahipliği yapıyor. Fuarı fırsat bilen okurlar ilk üç gün içinde Pelin Çift, Erhan Altunay, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Saniye Bencik Kangal, Bekir Develi ve Alişan Kapaklıkaya gibi sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatarak sohbet etme şansı buldu. Öte yandan, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'nun kuruluşunun 60. yılı vesilesiyle kitap fuarı etkinlik alanında açılan 'Tematik Pullar Sergisi' de' pul meraklıları tarafından fuar süresince gezilebilecek.

Bahçelievler'de 1 Milyon kitabı okur severlerle buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; ‘Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 1. Ulusal Kitap Fuarımız beklentilerimizin üzerinde ilgi gördü. Sadece Bahçelievler'li komşularımızı değil, İstanbul'un her yerinden kitapseverleri fuarımıza bekliyoruz' dedi.

Fuara gelecek olan yazarlar:

23 Kasım; Arif Tuncer Avcı, Tufan Gündüz, Merve Gülcemal, Ömer Şahan. 24 Kasım; 1100+20:00, Bahadır Yenişehirlioğlu. 25 Kasım; Mine Sota, Hayati İnanç. 26 Kasım; Serdar Tuncer, Mete Yarar, Erdal Çakıcıoğlu, Gülten Doğruyol İncesu. 27 Kasım; Arif Tuncer Avcı, Hatice Kübra Tongar, Ahmet Şimşirgil."

Her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan kitap fuarı 27 Kasım akşamına kadar açık olacak.