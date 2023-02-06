Bahçelievler tek yürek oldu, depremzedelere yardıma koştu

Bahçelievler Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısının üzerinden dakikalar geçmeden Bahçelievler halkı yardım toplama merkezine akın etti. Toplanan yardımlar tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk ediliyor.

Bahçelievler Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yardım çağrısının üzerinden dakikalar geçmeden Bahçelievler halkı ellerine aldıkları yardım malzemeleri ile yardım toplama merkezine akın etti. Battaniye, ısıtıcı, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri tasnif edildikten sonra tırlara yüklenip en kısa sürede deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkarılıyor. Yardım malzemelerinin yanı sıra gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek isteyen 500 Bahçelievlerli, AFAD koordinasyonunda Bahçelievler Belediyesi tarafından bölgeye gönderiliyor.

“2 bin 700 kişiyle beraber en kısa zamanda oralara yardım malzemeleri göndermek için çalışıyoruz”

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Geceleyin saat 04.15'te belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yıkıcı deprem oluştu, sonra ikinci bir deprem geldi. Yaklaşık 10 ilimizi kapsıyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en fazla kayıp yaşanılan bir deprem olabilir. Biz de Bahçelievler olaraktan vatandaşlarımıza, komşularımıza duyuru yaptık. Malzemeler geliyor, bunları sınıflandırıyoruz. Özellikle battaniye, ısıtıcılar, hijyenik ped, çocuk bezi, bot, kaban ve gıda maddeleri geliyor. Burada sevgili komşularımla ve benim yaklaşık bin tane belediye başkan danışmanı genç arkadaşım var. Onlarla el ele, omuz omuza ve Bahçelievler Belediyesi ekibimizle, ailemizle, 2 bin 700 kişiyle beraber en kısa zamanda oralara yardım malzemeleri göndermek için çalışıyoruz” dedi.

Yardım getiren ve malzemelerin tasnifinde gönüllü olarak çalışan Abdulgaffur Çetin, ”Bizim insanlarımızın duyarlılığı, zaten dini bir özelliktir. Milletimizin bu duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Bu yardımlaşma duygusu olduktan sonra inşallah sırtımız yere gelmez. Bu yapılan iyilikler, insanın içindeki duygular bizi yaşatıyor. Her zaman böyle üzücü olaylarda hep kenetleniyoruz Allah'ımıza çok şükür. Belediyelerimiz duyarlı, özellikle Bahçelievler Belediyemiz, Belediye Başkanımız, bütün başkanlarımız duyarlı” dedi.

Yardım getiren ve malzemelerin tasnifinde gönüllü olarak çalışan İsa Aslan ise, “Arkadaşlarımızla ilk başta sabah uyandığımızda tabii ki de kötü bir haberle uyandık, hepimizin içi yandı. Ulaşamadığımız hala birçok arkadaşımız var. Elimizden uzaktan bir şey gelmese de burada çoluğu çocuğu, yaşlısı genci hepimiz seferber oluyoruz. Saat 3 civarı geldik buraya ve saatin kaç olduğunu bilmeden yardımları topluyoruz, ayıklıyoruz ve şu anda bir tırımızı göndermiş bulunmaktayız. Hala 2 tırlık yardım var. Tüm Bahçelievler halkına çok çok teşekkür ediyoruz“ şeklinde konuştu.