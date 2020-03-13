Bahçelievler'de 2 kadının öldürülmesi davasında karar

Bahçelievler'de 53 yaşındaki Ayşe Soymaz ile 81 yaşındaki annesi Keziban Ercan'ın boğularak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Mesut Soymaz'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapsine hükmedildi. Mahkeme verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

Bahçelievler'de 4 Mart 2019'da Ayşe Soymaz (53) ile annesi Keziban Ercan'ı (81) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mesut Soymaz hakkında karar açıklandı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mesut Soymaz ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Beyanı sorulan müştekiler sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı almasını istediklerini beyan ettiler.

“Yaparken kesinlikle kendimde değildim”

Son sözü sorulan sanık Mesut Soymaz ise pişman olduğunu söyleyerek “Savunmamı yazılı olarak sunmak istiyorum. Bunun dışında söyleyeceğim tek şey bunları yaparken kesinlikle kendimde değildim” dedi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapsine hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Mesut Soymaz'ın Ayşe Soymaz ve Keziban Ercan'ı ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Soymaz'ın ‘konutta yağma' suçundan ise suçundan da 12 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme verdiği cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Mart 2019'da Bahçelievler'de yaşayan 81 yaşındaki Keziban Ercan ile 53 yaşındaki kızı Ayşe Soymaz'ın ölü olarak bulunduklarının tespit edildiği aktarılmıştı. Yapılan incelemelerde anne ve kızın atkı ile boğuldukları ve ağızlarına çorap ya da bez parçası sokularak öldürüldükleri belirlenmişti. Olayın ardından incelenen güvenlik kameralarında eve gelen kişinin Mesut Soymaz olduğu aktarılmıştı. İddianamede Mesut Soymaz'ın, yengesi Ayşe Soymaz'dan borç aldığı ancak ödeyemediği ve kendisini bu durumdan kurtarmak için bir şeyler yapmak istediğini arkadaşlarına anlattığı açıklanmıştı. Gözaltına alınan Mesut Soymaz cinayeti itiraf etmişti. Sanık Soymaz ifadesinde Ayşe Soymaz'dan borç istediğini, parayı vermemesi nedeniyle yaşanan tartışma sonucu yengesi ile onun annesini boğarak öldürdüğünü kabul ettiğini söylemişti. Soymaz hakkında, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ‘yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.