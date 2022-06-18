Bahçelievler'de 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Bahçelievler'de yaptırılan 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde Bahçelievler Mahallesi, Güneş Sokak'ta gerçekleşen açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Halk Sağlığı Başkanı Öğr. Üyesi A. Emre Güner, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Belediye olarak bu zamana kadar on bir tane ASM ve iki tane 112 hizmet binası yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Bu ASM de İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz on ikincisi oluyor. Bizim bakış açımız, özellikle Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın, İl Sağlık Müdürümüzün bakış açısı sağlığı olduğunca ulaşılabilir kılmak. Bahçelievler'de bu bölgede ASM'nin olmadığı ile ilgili talepler bize ulaştığında gerekli adımları attık. Bugün burada üç doktorumuzun görev yapacağı 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezimizi hizmete açıyoruz, ilçemize, ülkemize hayırlı olsun. Bahçelievlerli komşularımıza daha yakın, daha çabuk, yorulmadan hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bahçelievler'in şanslı bir ilçe olduğunu belirterek “Bahçelievlere sağlığın ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Çünkü meslektaşım burada belediye başkanı. ASM'lerin amacı esasında insanlara daha hastalanmadan hizmet edebilmek. Evlerine yakın aile ortamı gibi yerlerde insanların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını hem karşılamak hem yönlendirmek ve destek tedavilerini verebilmektir. Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin Bahçelievler'de hizmete açıldığını vurgulayan Memişoğlu, “Buradaki Fizik Tedavi Hastanesi Bahçelievler'in yüz akı olacaktır. Bahçelievler Türkiye'nin temsil olan bir yeri. Geçmişte milletimize değil bir kaç kişiye hizmet eden bu alanı milletimizin hizmetine sunan sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Buranın hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi. Konuşmaların ardından Bahçelievler 21 nolu Aile Sağlığı Merkezi kurdele kesimi ile hizmete açıldı.