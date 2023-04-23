Bahçelievler'de "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" coşkuyla kutlandı

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar çifte bayramın tadını çıkardı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. “23 Nisan Çocuk Şenliği” isimli etkinliğe aileleriyle birlikte birçok çocuk katıldı. Kurulan oyun alanlarında keyifli dakikalar yaşayan çocuklar çifte bayramın tadını çıkardı. Öte yandan çocuklar arasında yapılan yarışmalar ise renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik çerçevesinde müzikli şişme maskot show, jonglör ve kukla gösterisi yapılırken bubble show, Hacivat-Karagöz gösterisi, şişme oyun parkurları da yer aldı. Çocuklara çeşitli ikramlar yapıldığı etkinliğin akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

“Bayramımızı neşeyle kutlamak için geldim”

Etkinliğe katılan çocuklardan Halil Atağan, “Buraya oynamak, eğlenmek ve insanların bayramını kutlamak için geldim. Bayramımızı neşeyle kutlamak için geldim. Arkadaşlarımla geldim. Burası çok eğlenceli. Hakan Bahadır'a teşekkür ediyorum” dedi.

“Tüm çocukların 23 Nisan Bayramı kutlu olsun"

Etkinliğe gelen Serhat Ekin ise, "Buraya arkadaşlarım ve annemle yemek yiyip oynamaya geldim. Sonra buradaki trambolinlerde zıplayacağım. Parklarda eğlenmeye geldim. Güzel vakit geçirdiğim için çok mutluyum. Tüm çocukların 23 Nisan Bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.