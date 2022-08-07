Bahçelievler'de 80'ler 90'lar festivali

Bahçelievler Belediyesi 80'ler 90'lar festivali düzenledi. Kortej ile başlayan festival, konserler ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Bahçelievler Belediyesinin Ağustos ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 80'ler 90'lar festivali bu yıl 2 gün boyunca Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Dün, festivalin ilk gününde 80'li ve 90'lı yılların önemli sanatçılarından Ragga Oktay, Mansur Ark ve Dj Hakan Küfündür sahne alırken, bu akşam da Reyhan Karaca ve Burak Kut konserleri düzenlenecek.

Tüplü televizyonla atari oynandı

Milli Egemenlik Parkında öğle saatlerinden itibaren başlayan etkinliklerde vatandaşlar, tüplü televizyonla atari oynayarak 90'lı yılları yeniden hatırladı. Festival çerçevesinde kortej yürüyüşü de düzenlendi. Yayla Nikah Salonu önünden başlayan kortejde Adile Naşit, Kemal Sunal ve Cem Karaca gibi sanatçıların figürleri, festival bandosu ve nostaljik arabalar renkli görüntüler oluşturdu. Milli Egemenlik parkına kadar süren kortej yürüyüşüne Bahçelievler Belediyesi Başkanı Hakan Bahadır da katılarak halkı selamladı.

“Bahçelievler'de Milli Egemenlik Parkına tüm komşularımızı bekliyorum”

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ”Bugün ve yarın 80'ler 90'lar festivali yapıyoruz. O 80'lerin 90'ların dinginliğini komşuluk ilişkilerini. O zaman ki nostaljik araçları minibüsleri, kamyonetleri, Çiçek Abbas'ın kullandığı kamyoneti, Bahçelievlerli komşularımıza hatırlatmak istiyoruz. O yaşta olanlar o yaşta yaşayanlara o zaman büyüyenlere, hem bir hatıra tazelemesi nostalji yaşatmak istedik hem de çocuklarımız da o yıllarda neler giyiniyorlardı neler yapılırdı kıyafetler ne? Şarkılarımız ne? Sanatçılarımızla anacağız akşamları, Cumartesi ve Pazar akşamı. Keyifli seyirler diliyorum Bahçelievlerli komşularıma muhakkak bu akşam ve yarın akşam Bahçelievler'de Milli Egemenlik Parkına tüm komşularımızı bekliyorum” dedi.