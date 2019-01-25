Bahçelievler'de alev alev yanan midibüs kamerada

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki bir midibüs bilinmeyen bir neden sonrası alev alev yandı. Alevlere teslim olan midibüs kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Merkez Mahallesi Efe Sokak'ta bulunan 34 BG 4639 plakalı park halindeki midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlere teslim olan ve cayır cayır yanan midibüs bazı vatandaşların da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanıklarından Hüseyin Gürbüz, “Belediye temizlik işlerinde bölge amiriyim şoförümüz buradan geçerken anons etti bir aracın yandığına dair. Belediyeden yardım alarak İtfaiye ekiplerini çağırdık bir otobüsün yandığını gördük. İtfaiye geldi müdahale etti yangını sündürdü. Neden kaynaklandığına dair bir bilgi yok. Şoför geçerken patlama olduğunu bana bildirdi” dedi.

Yangın nedeniyle araç, kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri de olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.