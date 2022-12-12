İhlas Haber Ajansı

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Bahçelievler'de bir adam iş merkezi önünde intihara teşebbüs etti

Bahçelievler’de bir şahıs iş merkezinin girişinde silahla intihara teşebbüs etti.

Bahçelievler'de bir şahıs iş merkezinin girişinde silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.


Olay, 20.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesinde bulunan bir iş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, bir kadın ile birlikte iş merkezi önünde duran şahıs, yanında getirdiği silahla kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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