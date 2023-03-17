Bahçelievler'de bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörü sağlam binanın duvarına hasar verdi

Bahçelievler'de kentsel dönüşüme giren bir binada yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörü, yanında bulunan binanın duvarına hasar verince binanın 3 katının ağır hasar aldığı öğrenildi.

Olay Bahçelievler Rehber Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörü, yanında bulunan sağlam binanın duvarına hasar verdi. Binada yaşayan vatandaşlar, olay anının paniğiyle evlerini terk ederken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olayda kimsenin yara almadığı öğrenildi. 25 yıllık binanın 3 katının ağır hasar aldığı bilgisine ulaşılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.