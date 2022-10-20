Bahçelievler'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Bu yılki teması "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlenen programda Bahçelievler'de bulunan din görevlileri bir araya geldi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 1 Ekim - 15 Ekim tarihleri arasında kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir program düzenlendi. Bahçelievler Akif Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve din görevlileri katıldı. Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, camilerin medeniyetteki yeri ve önemine dikkati çekti.

“Camiler bizim dinimizin, kültürümüzün merkezinde olan yerler”

Camilerin medeniyetindeki yeri ve önemi üzerinde duran Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bize dinimizi öğreten, din hizmetine emek veren hocalarımızı, aziz milletimizin cami ve Kur'an kurslarımızın ihyası için gösterdiği fedakârlıkları hayırla anıyoruz. Camiler bizim dinimizin, kültürümüzün merkezinde olan yerler. Bu vesileyle din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyorum” dedi.

“1986 yılından beri Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor”

Bahçelievler İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay konuşmasında 1986 yılından beri Camiler ve Din Görevlileri Haftasının kutlandığını belirterek, “Belediye başkanımız din görevlileri ile buluşalım, onlarla hasbihal edelim dedi. Bu ortamı bizlere hazırladığı için başkanımız Dr. Hakan Bahadır'a şükranlarımız arz ediyorum. Katılımlarından dolayı da saygıdeğer kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle söz konusu haftaların aziz milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.